قبل نهائي السوبر العالمي للملاكمة.. ابنة الأسطورة كلاي تزور جدة

المواطن - مروة نبيل

قامت رشيدة ابنة الأسطورة العالمي الراحل محمد علي كلاي، بزيارة مدينة جدة، اليوم الجمعة، قبل نهائي السوبر العالمي للملاكمة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لزيارة ابنة الأسطورة محمد علي كلاي في جدة، برفقة الملاكم العالمي السابق إيفاندر هوليفيلد.

وسيُقام، مساء اليوم الجمعة، نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي في الوزن المتوسط بين كالم سميث وجورج جروفس، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ومن المُقرر أن تُقام 6 نزالات قبل مباراة نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي، بالإضافة إلى مواجهة محتملة بعد نزال كالم سميث وجورج جروفس، بين السعودي زهير القحطاني والجورجي جيورجي جفينيا شفيلي.