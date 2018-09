قتلى وجرحى في هجوم مسلح استهدف عرضاً عسكرياً إيرانياً في الأهواز

المواطن - متابعة

لقي 9 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني مصرعهم وأصيب 21 آخرون، بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية عقب الحادث إن مسلحين هاجموا قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غربي البلاد.

وعلى الفور غادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العرض العسكري المماثل في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح في الأهواز.

من جانبه حمَّل الحرس الثوري جماعة مسلحة تنشط في الأهواز المسؤولية عن الهجوم، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين وتصفية ثالث.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن “عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسلحين قاموا بإطلاق النار على العسكريين والناس المتواجدين في موقع العرض العسكري، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين.

Short video shows moments after armed attack on military parade in Ahvaz, southern Iran pic.twitter.com/FmhGdygGxc

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) September 22, 2018