قتل والده الخمسيني في بلقرن ثم سلم نفسه إلى الشرطة!

المواطن - بلقرن

أفادت تقارير بوقوع جريمة مروعة في أحد أحياء محافظة بلقرن، حيث قتل شاب والده ثم سلم نفسه إلى الجهات الأمنية.

وبحسب المعلومات المتداولة، قتل الشاب العشريني والده الخمسيني في أحد أحياء بلقرن، ثم سلم نفسه إلى الجهات الأمنية التي باشرت الجريمة، وانتقلت إلى موقع الحادث.

ولم يتضح بعدُ تفاصيل أخرى عن الحادث البشع، أو أسبابه.

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