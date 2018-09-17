قدم شكواك وملاحظاتك إلى أمانة الطائف عبر واتساب

المواطن - الطائف

أطلقت أمانة الطائف خمسة أرقام مخصصة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن جهود أمانة الطائف في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم وتتمثل الخدمة الجديدة في أرقام للتواصل عبر تطبيق (واتساب) لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المدعمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قبل الإدارات والأقسام المختصة بالأمانة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي على أربعة أرقام مخصصة لملاحظات الصيانة والنظافة والرش وصحة البيئة والأسواق والحدائق والتجميل وهي كالتالي ملاحظات الصيانة (سفلتة، أرصفة، إنارة) على الرقم: 0565900245، ملاحظات النظافة والرش على الرقم الثابت لأول مرة: 0127422111، ملاحظات صحة البيئة والأسواق على الرقم: 0506720730، ملاحظات الحدائق والتجميل على الرقم: 0567733424، وفيما يخص الفعاليات والشراكة المجتمعية على الرقم 0555728466، بحسب وكالة “واس”.

ونوهت بوجوب تضمين اسم المبلّغ، ورقم سجله المدني، ويفضل إرفاق صورة أو فيديو توضح الملاحظة، وذلك حتى يمكن التواصل مع العميل لسرعة إنهاء الملاحظة.. وتأتي هذه الخطوة حرصًا من أمانة الطائف على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للأهالي بما يتفق مع رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن أمانة الطائف أطلقت هذه الخدمة تسهيلا على الأهالي في إيصال الملاحظات للأمانة، وهناك تطبيق البلاغات الجغرافية والذي يقوم باستقبال البلاغات وتوجيها بشكل آلي للجهات والإدارات المختصة للتعامل السريع معها، علاوة على رقم البلاغات المختصر بغرفة العمليات 940.