قرقاش: الحوثيون اعتادوا المراوغة حين يتعرضون لضغوط سياسية وعسكرية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن الحوثيين اعتادوا المراوغة حين يشعرون بالضغط السياسسي.

وقال قرقاش تعليقًا على عدم حضور الحوثيين مشاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة حول اليمن: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي.

ولم يصل وفد الحوثيين إلى جنيف حتى الآن بالرغم من منح طائرتهم تصريحًا بالإقلاع من مطار صنعاء يوم الأربعاء الماضي فيما وصل وفد الحكومة الشرعية في موعده.

وكان من المقرر أن تبدأ المشاورات أمس لكن تلكؤ الحوثيين في السفر دفع الأمم المتحدة إلى تأجيلها إلى اليوم الجمعة لكن عدم سفر وفد الحوثيين قد يلغيها.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحفية إن جريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف يوم الخميس، لا يزال ينتظر وصول ممثلي الحوثيين.