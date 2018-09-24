قرقاش: تحرير الحديدة أحد أهم مفاتيح الحل في اليمن

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن تحرير الحديدة هو أحد أهم مفاتيح الحلّ في اليمن.

وشدد قرقاش على أن تغيير الواقع على الأرض ضروري في ظل تقويض ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للعملية السياسية في جنيف.

وقال: “حقائق نكررها لأن البعد الإنساني للأزمة مرتبط بمعالجة الجانب السياسي”.

ويوم أمس أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية عن فتح ممرات آمنة للمدنيين، ومرور القوافل الإغاثية والإنسانية في محافظة الحديدة قريبًا.

وأكد التحالف أن فتح الممرات يأتي بالاتفاق مع الأمم المتحدة من أجل رفع معاناة السكان في المدينة بعد اجتماعات مكثفة عقدت مع ممثلي الأمم المتحدة ركزت على الأوضاع الإنسانية.

ومنذ فترة، تشهد محافظة الحديدة عملية نزوح واسعة، هربًا من الموت الذي ترهب به ميليشيات الحوثي أهالي المحافظة بقصفها العشوائي على منازل المواطنين في عدة مناطق منها الدريهمي، والتحيتا، وحيس، والطائف، والمنظر، وزبيد.

وتأتي عملية النزوح بعدما زرعت الميليشيات الألغام والعبوات الناسفة في المزارع والطرقات، وهي تقوم بقصف يومي بقذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا.

ومنذ سيطرة الميليشيات عليها، عملت الميليشيات على تهجير الآلاف من سكان محافظة الحديدة، فيما فر آخرون للنجاة من ظلم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وقصفها العشوائي لمنازلهم.