قصة مصورة.. كيف أقلع سالم عن التدخين بشكل سري ومجاني؟

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة قصة مبسطة بطلها يدعى “سالم” توضح كيفية إقلاعه عن التدخين في خطوات بسيطة.

وأوضحت الصحة أن “سالم” حجز موعدًا في عيادات مكافحة التدخين التابعة للوزارة، ثم تواصلوا معه بالعيادة وحددوا له موعدًا، وبعدها قيّم الطبيب حالته وحدد نسبة اعتماده على النيكوتين.

وبناء على النسبة قرر الطبيب استخدام علاج سلوكي ودوائي، ليستمر سالم على العلاج والمتابعة الدورية مع الطبيب، وبعد 3 أشهر بشَّر سالم عائلته بإقلاعه عن التدخين بعد إجراءات سرية وعيادة مجانية وفرتها الصحة.