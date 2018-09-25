قصص مأسوية من العنصرية والتمييز يرويها لاجئون في أمريكا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ابتكرت مجموعة من اللاجئين من مختلفي الجنسيات في بعض المناطق بمدينة نيويورك وسيلة للتعبير عن المعاناة التي يجدونها في التعامل مع الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى غياب الثقة من جانب السكان الأصليين للبلاد.

وحسب موقع Wbfo التابع لشبكة NPR الأميركية، فإن مجموعة من اللاجئين تجمعوا لكتابة بعض القصص التي حدثت معهم، والتي أظهروا من خلالها معاناة واضحة في الانسجام مع الواقع الجديد بعد انتقالهم للولايات المتحدة.

وقالت ميشيل هولر مراسلة المغتربين في منطقة جيرني: “من المهم أن يعبر اللاجئون عن معاناتهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة”.

وأشارت إلى أن حرية التعبير هي من العوامل التي جذبت اللاجئين إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنه تم توجيه الدعوة إلى العديد من اللاجئين للمشاركة في هذا الحدث.

وقالت: “لقد وجهنا الدعوة إلى المجتمع للمشاركة بأي شكل مثل القصة القصيرة أو الشعر أو أغنية أو هتاف، كما أن الأساس في المشاركة كان رواية قصصهم عن الهجرة”.

وكشف البعض عن العديد من القصص التي جرت معهم أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة، من بينها الخلاف الدائم مع الجيران، والذين أعرب بعضهم عن عدم قدرتهم التكيف على التواجد بجوار مسكن للاجئ داخل الولايات المتحدة.

وشارك آخرون بمجموعة قصص عن صعوبة التعامل مع الثقافات الأخرى، بما في ذلك إجادة اللغات الأجنبية ومواكبة الثقافات المختلفة في المُستقر الجديد.