قصي الفواز .. ترأس اتحاد الشطرنج وكشف ديون الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

قصي الفواز بات المرشح الوحيد على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد استقالة عادل عزت من منصبه، الشهر الماضي.

وكشفت لجنة الانتخابات، أن قصي الفوز هو المرشح الوحيد على منصب الرئيس، وأشارت إلى أنها ستفتح الباب لتقديم الطعون ضد المرشح أو التظلم بسبب الاستبعاد، بداية من يوم غد الأربعاء وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.

ومنحت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهلة إلى قصي الفواز حتى يوم الأحد الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري، كموعد نهائي لتسليم القائمة الانتخابية.

ويُعد قصي الفواز من الشخصيات الرياضية البارزة، حيث إنه مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ولعب دورًا رئيسيًا في تحديد حجم ديون الأندية السعودية، والمساهمة في تسويتها، برفقة وكيل الهيئة، رجاء الله السلمي.

ويتولى قصي الفواز مسؤولية ملف التسويق والاستثمار في الهيئة العامة للرياضة، وسبق أن كلفه تركي آل الشيخ، برئاسة الاتحاد السعودي للشطرنج، خلال شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في فريق عمل بطولة كأس العالم 2018.

وقام قصي الفواز المرشح الوحيد على منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالكشف عن حجم ديون نادي الهلال، والتي تجاوزت الـ100 مليون ريال، وهو ما أثار غضب جماهير الأزرق.

وأعلن قصي الفواز أنه يسعى لإضافة منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في سيرته الذاتية خلال الفترة المقبلة، مُشددًا أنه سيعمل على توفير كافة سبل الراحة والتميز لرياضة كرة القدم، والسير على خُطى الرئيس السابق، عادل عزت.

وكان عادل عزت قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشهر الماضي، ليتولى نواف التمياط المهمة خلفًا له بشكل مؤقت، قبل أن يترشح قصي الفواز لمنصب الرئيس.