قطار الحرمين.. خدمة لضيوف الرحمن ومواكبة لرؤية 2030 الاقتصادية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة NDTV الهندية الضوء على قطار الحرمين الذي رعى حفل تدشينه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء، في إطار الخطة الموضوعة لتطوير وسائل المواصلات بما يخدم الحجيج وضيوف الرحمن على مدار العام.

وأكدت الشبكة الهندية، أن قطار الحرمين يهدف إلى مضاعفة عدد الزوار والحجاج إلى المدن المقدسة، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع خطة التنمية ورؤية 2030، لتوسيع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.

وستبدأ القطارات العمل بشكل منتظم ابتداءً من الشهر المقبل بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة والسليمانية في جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في حين ستبدأ القطارات إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حوالي منتصف عام 2019.

الخطط التي تم اعتمادها من جانب المملكة لبناء المشروع ستتيح الفرصة لتقليل عدد الساعات المستغرقة للانتقال من منطقة إلى أخرى، لا سيما وأنها ستخفف الضغط على بعض المرافق الأخرى، حيث سيكون الركاب قادرين على السفر من مكة إلى المدينة في ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي كان يُستغرق للسفر بين المدينتين.

ولمس التقرير قدرات قطار الحرمين فائق السرعة، والذي أيضًا يعد من أهم الوسائل المتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يساعد على قطع مسافات طويلة في أوقات قياسية، حيث تعد سرعته القصوى 300 كيلومتر/ ساعة.

قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بطول 480 كم، وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع بناء أربع محطات ركاب، منها محطة في مكة المكرمة، ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ووسط المدينة، والمحطة الرابعة ستكون في المدينة المنورة.