قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

2018/09/25
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1685
0
طباعة
المواطن - الضالع

أوقد أركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد فضل النميري، مساء اليوم الثلاثاء، شعلة الثورة المباركة احتفاءً بالذكرى الـ56 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في معسكر الصدرين في منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وفي كلمته خلال حفل إيقاد الشعلة، تعهد العقيد النميري بالوفاء لدماء الشهداء والسير على درب الثوار حتى تحقيق كامل أهداف ثورة 26 سبتمبر السامية والنبيلة، والتي ناضل اليمنيون ولا زالوا من أجلها.

وحضر الحفل رئيس عمليات اللواء 83 مدفعية العقيد أحمد سمنان، وركن الإمداد والتموين محمد الخيراني، وعدد من القيادات والصف والضباط.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :