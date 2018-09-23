قياس يؤجل الاختبارات المحوسبة غدًا

أعلن المركز الوطني للقياس تأجيل الاختبارات المحوسبة التي كان من المقرر إجراؤها غدًا الاثنين بسبب تمديد إجازة اليوم الوطني.وقال مدير الاتصال والعلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي باسم قياس إبراهيم الرشيد: تماشياً مع الأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني، نود إحاطة المسجلين -غدًا الاثنين- في الاختبارات المحوسبة بأن الاختبار أجّل في جميع مناطق المملكة. وأضاف : ستتاح الفرصة لهم -بإذن الله- في اختيار أي وقت آخر للتسجيل.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.وفي وقت سابق اليوم أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن قرار تمديد إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص إضافة إلى موظفي الدولة.وقال الراجحي: تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في ⁧‫القطاع الخاص‬⁩.والمعروف أن اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب أو 3 من الورقي و 2 من المحوسب.ويجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار وتعقد الاختبارات المحوسبة طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

ويمكن للفرد دخول اختبار قياس خمس مرات كما يمكن له دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.