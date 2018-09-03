كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الذهب المُطارد من 16 كتيبة

المواطن - محمد سمعه

بعدما تم الكشف عن شكل وهيئة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، أصبح الكأس حلم 16 فريقًا من أجل خطف اللقب في نهاية الموسم.

وكان حفل تدشين الدوري السعودي لموسم 2018- 2019 والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، كان كشف الستار عن شكل الكأس الجديدة للبطولة المرصعة بالذهب.

ويُشبه كأس البطولة إلى حد كبير كأس بطولة السوبر السعودي والتي تُوج بها نادي الهلال في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد بهدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

ويريد الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التألق والتفوق، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن في حفل تدشين الدوري السعودي عن تسمية الدوري السعودي موسم 2018- 2019 باسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كاسم استثنائي؛ نظرًا لتقدير جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول جعل الدوري السعودي واحدًا من أفضل 10 دوريات عالمية.

كما تم تقديم نجوم ومدربي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثناء حفل تدشين الدوري السعودي، والذي شهد غياب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة والذي يخضع لرحلة علاجية في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة الحالية.

ستعود مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بداية من يوم 13 سبتمبر الجاري، بعد نهاية معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا.