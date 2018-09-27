كأس زايد فرصة بوتيا الأخيرة

المواطن - طارق سعد

وبّخ البرتغالي جيسوس مدرب الهلال مدافعه الإسباني بوتيا نظير الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الفتح.

وعلمت “المواطن” أن جيسوس طالب بوتيا بالتركيز في المباريات القادمة والحذر من الأخطاء القاتلة التي كادت تعصف بنقاط الفتح.

وارتكب بوتيا 3 أخطاء متتالية في الشوط الأول، تسببت اثنتان منها في ركلة جزاء فتحاوية وهجمة أخرى أضاعها مهاجم الفتح.

ويمتاز بوتيا ببنية جيدة كمدافع مع امتلاكه للتجربة والخبرة، لكن يُعاب عليه غياب التركيز والخشونة المبالغ فيها.

واعترف الإسباني بوتيا بأخطائه عبر موقع التواصل إنستغرام ، عندما نشر ” لا أعذار ، العمل فقط والتعلم من الأخطاء، العمل مع محترف مثل علي الحبسي يصبح أسهل ” .

وعلمت “المواطن” أن مباراة الشباب العماني ضمن كأس زايد للأندية الأبطال ستكون آخر محك للإسباني كمدافع أساسي، خاصة في وجود محمد جحفلي الذي عوّض بنجاح إيقاف بوتيا ضد الباطن .