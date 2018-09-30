كأس زايد: قرعة دور الـ16 ليست موجهة.. الديربيات واردة

المواطن - طارق سعد

بات في حكم المؤكد أن تكون قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال غير موجهة، حيث ستكون مفتوحة الاحتمالات للعب فريقين من دولة واحدة في الدور القادم من البطولة.

وتُجرى مراسم القرعة في الرياض يوم 6 أكتوبر، حيث تم تأهل 14 فريقاً من دور الـ32 على أن يتحدد المقعدان الأخيران اليوم الأحد عندما يخوض الاتحاد لقاء الإياب ضد الوصل الإماراتي في دبي (الذهاب 1-1)، وفي اللقاء الآخر يستضيف الصفاقسي التونسي نظيره النفط العراقي (الذهاب 1-1).

وتأهل للدور القادم كل من: الأهلي والزمالك والاتحاد الإسكندري والإسماعيلي (مصر)، النصر والهلال والأهلي (السعودية)، المريخ السوداني، الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)، اتحاد العاصمة والمولدية ووفاق سطيف (الجزائر)، النجم الساحلي التونسي.