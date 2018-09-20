كارليتو الاتحاد ممنوع من لمس الكرة لستة أسابيع

المواطن - محمد سمعه

سيغيب البرازيلي كارليتو، ظهير أيسر نادي الاتحاد، عن مباراة نادي التعاون الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وذكر الاتحاد أن الفحوصات الطبية أظهرت احتياج كارليتو للغياب لمدة 6 أسابيع للخضوع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وكان الاتحاد خسر في الجولة الثانية من نادي القادسية بثلاثية دون رد، تسببت في رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن قيادة العميد.