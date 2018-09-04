كاريلو .. الأكثر مراوغة

المواطن - مروة نبيل

ظهر البيروفي الدولي أندريه كاريلو بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أندريه كاريلو صاحب أكبر عدد من المراوغات في أولى جولات المسابقة المحلية هذا الموسم.

وأضافت “أوبتا”، أن البيروفي الدولي أندريه كاريلو نفذ أكبر عدد من المراوغات خلال مباراة الهلال والفيحاء، بعدما قام بـ12 مراوغة، بينهم 8 بشكل صحيح في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفته بـ”المهاري”.

وشارك البيروفي الدولي أندريه كاريلو بشكل أساسي في مباراة الهلال والفيحاء، التي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله محمد كنو، من ركلة الجزاء التي احتسبت للاعب محمد البريك، ليحصد الزعيم أول ثلاث نقاط.

يُذكر أن أندريه كاريلو صاحب الـ27 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.