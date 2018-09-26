كاريلو يعود لتدريبات الهلال.. وخربين يقترب

المواطن - مروة نبيل

ضم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الثنائي البيروف أندريه كاريلو والسوري عمر خربين، إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المُغادرة إلى العاصمة مسقط، استعدادًا لمباراة الشباب العمُاني.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية مشاركة أندريه كاريلو، بعدما أنهى برنامجه العلاجي واللياقي، فيما أدى عمر خربين مرانًا لياقيًّا بالجري وأداء تدريبات بدنية.

وقرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سفر عمر خربين مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مسقط، على أن تتحدد مشاركته في مباراة الشباب العُماني خلال التدريبات التي سيخوضها الأزرق هناك.

وكان يُجهز جورجي جيسوس، مختار فلاتة، لقيادة هجوم الهلال أمام الشباب العُماني، إلا أنه تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ولم يُشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم الأربعاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العُماني نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، على إستاد السيب في العاصمة مسقط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.