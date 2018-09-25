كارينيو: النصراويون يقومون بواجبهم أكثر من الفريق

المواطن - محمد سمعه

تحدث الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أداء ناديه أمام التعاون بالأمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتحدث كارينيو عقب المباراة قائلًا: الشوط الثاني فريق النصر دخل بشكل مختلف وأحمد موسى ونور الدين مرابط لعبوا بشكل جيد، سنحت لدينا فرص، والأهم لم تكن هناك خطورة واضحة على مرمانا.

وتابع كارينيو: فريق التعاون دخل المباراة بشكل دفاعي جيد، لم نقدم الشوط الأول مستوى جيدًا، ولا أحب البحث عن أعذار، ولكن أرضية الملعب أثرت على مستوى المباراة وأثرت علينا بشكل خاص.

وأضاف مدرب النصر: الجمهور النصراوي يقوم بواجبه أكثر من الفريق، ونحن وكل منا يساهم في مساندة الآخر.