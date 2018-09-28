كارينيو: لن نُفرط في الفوز وجميع الأوضاع مُحفزة

المواطن - محمد سمعه

شدد المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على صعوبة مواجهة الجزيرة الإماراتي غدًا في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم.

وتحدث كارينيو قائلًا في المؤتمر الصحافي قائلًا: لعبنا عددًا من المباريات حتى الآن ووصلنا إلى مرحلة انسجام جيدة لذلك ستكون الأوضاع مختلفة واليوم سنضع آخر الاستعدادات للمباراة.

وأضاف كارينيو: الأمور لم تُحسم بعد ولم يأتِ الجزيرة إلى هنا إلا وهو يرغب في التأهل، نحترم فريق الجزيرة كفريق قوي وكبير وسنكون مستعدين له.

وتابع مدرب النصر: نحن بحاجة لدعم جماهير النصر غدًا والخسارة تعني الخروج، سنقاتل للفوز، ويجب القول أن مباراة النصر غدًا ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب.

وأكمل كارينيو حديثه قائلًا: جميع الأوضاع في النصر هي مُحفزة للجميع لتقديم الأفضل من الجميع، وسنحرص على تقديم الأفضل لنضمن التأهل.