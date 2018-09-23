كارينيو وموسى وجمهور الأهلي .. الفائزون بجوائز جولة الوطن

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين بجوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب والجمهور المثالي في جولة الوطن بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفائزين بجوائز الأفضل بطريقة مميزة للغاية، حيث نشر كلمات متقاطعة بها الأسماء الثلاثة وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية، وطلب الجماهير بالتوصل إليهم.

وأعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، بعد ذلك عن فوز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغوياني دانييل كارينيو، بجائزة أفضل مدرب، فيما حصد لاعبه النيجيري أحمد موسى جائزة الأفضل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة كارينيو، فوزه الثالث على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب القادسية، فيما تكفل النجم النيجيري أحمد موسى بتسجيل الهاتريك في هذا اللقاء.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير النادي الأهلي التي خطفت الأنظار خلال مباراة الحزم، بعدما دشن تيفو خاصًّا بالإعلامي الراحل خالد قاضي، وسجل أعلى حضورًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، بـ41 ألف و315 متفرجًا.

ومن المُقرر أن يحصل الفائزون بجائزة الجولة كأفضل لاعب وأفضل مدرب على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، أما الفائزون بنجم الشهر، سواء كان لاعبًا أو مدربًا، فسينال كل منهما 50 ألف ريال.