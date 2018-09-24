كارينيو يتسلم جائزة الأفضل في جولة الوطن

المواطن - محمد سمعة

تسلم الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة أفضل مدرب في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سلمت كارينيو الجائزة، وذلك بعد أن قاد النصر للفوز على القادسية في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد.

وسجل النجم النيجيري أحمد موسى ثلاثية النصر في شباك نادي القادسية، ليكون الهاتريك الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

جاء كارينيو لتدريب نادي النصر، قادمًا من نادي الشباب.