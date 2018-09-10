كارينيو .. يعود
لقيادة النصر

كارينيو .. يعود

2018/09/10
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يصل المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو إلى الرياض، مساء الأحد، لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من الاثنين.

وغادر المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو إلى مونتيفيديو، بعد نهاية مباراة النصر وأُحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف.

وتولى مساعد المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة الفتح الودية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، يوم الجمعة الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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