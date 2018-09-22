كارينيو يفاضل بين غالب وعوض لتعويض بيتروس

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن مدرب النصر كارينيو يفاضل بين إبراهيم غالب وعوض خميس؛ لتعويض غياب البرازيلي بيتروس الذي سيفقده النصر في لقاء التعاون بسبب الإصابة.

ويتصدر النصر بالمناصفة مع الهلال ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مضي 3 جولات.

وأُصيب بيتروس بجرح في مشط القدم في لقاء القادسية، احتاج إلى عمل خياطة ستغيبه عن فريقه لمدة 8 أيام.

وبات من المؤكد لعب الجبرين أساسيًّا بعد أن نال رضا مدربه كارينيو في لقاء القادسية، على أن يزامله في منطقة المحور غالب أو خميس.