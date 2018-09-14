كارينيو يكافئ السهلاوي باللعب ضد الفيصلي

المواطن - طارق سعد

أشارت مصادر “المواطن” إلى أن مدرب النصر كارينيو قرّر الدفع في لقاء الفيصلي اليوم بنفس تشكيلة المباراة الماضية ضد أُحد، في ظل عدم جاهزية المدافع البيروفي راموس والمغربي عبدالرزاق حمدالله، مع الاحتفاظ بالمغربي نور الدين امرابط كورقة رابحة.

ورغم حضوره متأخراً بعد المشاركة مع منتخب بلاده، سيبدأ الحارس الأسترالي براند جونز المباراة بعد أن أبدى جاهزية بدنية في اليومين الماضيين، عكس زميله المدافع البيروفي راموس الذي عاد متأخراً للسعودية بعد اللعب لمنتخب بلاده.

وعلى صعيد الثلث الهجومي، قرر كارنيو الإبقاء على نفس الأسماء التي خاضت الجولة الأولى وأهمهم المهاجم محمد السهلاوي الذي صنع الهدف الأول ضد أحد، وساهم بتمريرة الهدف الثاني لجوليانو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسيكون المغربي عبدالرزاق حمدالله على قائمة البدلاء لأول مرة منذ تعاقده مع النصر بعقد انتقال حر قادماً من الريان القطري.