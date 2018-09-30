كارينيو يُركز على الجوانب التكتيكية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الحزم المقبلة، في حضور نائب رئيس العالمي الجديد، عبدالعزيز بن جليل الجليل.

واجتمع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات الجماعية، لتوضيح بعض الملاحظات الفنية على مباراة الجزيرة الإماراتي، وبين لهم برنامج العالمي لمواجهة الحزم المقبلة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الجزيرة الإماراتي، بتدريبات لياقية خفيفة، وتوجهوا بعد ذلك إلى الجاكوزي والساونا، وخاض باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات لياقية مختلفة.

وركز كارينيو على الجوانب التكتيكية من خلال اللعب في مساحات محددة، تلاها مناورة كروية، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالجري على كامل الملعب للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.