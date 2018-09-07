كثافة مرورية على طريق مكة – جدة السريع بعد اصطدام 3 مركبات

المواطن - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أن هناك كثافة مرورية على طريق مكة– جدة السريع؛ بسبب حادث مروري.

وأوضح المركز، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحادث عبارة عن اصطدام 3 مركبات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث للعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وهطلت- عصر اليوم الجمعة- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة شملت الحرم المكي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدي الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك”.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء منها.