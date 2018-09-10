كدمة الحوض تؤلم الكويكبي

المواطن - محمد سمعه

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب محمد مرزوق الكويكبي عن تعرضه لكدمة في عظمة الحوض في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن أشعة الرنين المغناطيسي أثبتت إصابة اللاعب محمد الكويكبي بكدمة في عظمة الحوض.

وكان المنتخب السعودي سقط اليوم في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب بوليفيا بهدفين لكل منتخب، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

يستعد الأخضر خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.