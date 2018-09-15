كدمة في الركبة تُغيب السهلاوي عن القادسية

كدمة في الركبة تُغيب السهلاوي عن القادسية

2018/09/15
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن: طارق سعد

تعرض مهاجم النصر محمد السهلاوي لكدمة قوية في الركبة اليسرى أواخر مباراة فريقه مع الفيصلي، ومن المنتظر أن يتم عرض الإصابة اليوم على طبيب الفريق الذي سيحدد مدى الإصابة وفترة العلاج.

وبحسب مصادر “المواطن” فإن الإصابة ستحتاج لوقت أطول لتأهيل السهلاوي حيث لن يتمكن من اللحاق بمباراة فريقه ضد القادسية الأربعاء في الخبر .

وبات من المؤكد أن تكون مباراة القادسية هي الإطلالة الأولى للمغربي عبدالرزاق حمدالله بقميص النصر حيث سيبدأ أساسياً في الهجوم.


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