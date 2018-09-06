كريستيان راموس يرد على الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

شن البيروفي الدولي كريستيان راموس، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هجومًا عنيفًا على وسائل الإعلام في بلاده، بعد انتقادها انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وشدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيان راموس على أن انتقاد الصحفيين له ليس بالأمر الغريب، مؤكدًا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام البيروفية، أن هناك انتقادات أيضًا للاعبي الدوري الألماني.

وقال كريستيان راموس خلال تواجده في بلاده للانضمام إلى معسكر منتخب بيروفي: “لا أحد يتمنى لك السعادة، ولكنني لا ألتفت لأي انتقادات فأنا سعيد في الرياض مع نادي النصر، ووجودي في العاصمة السعودية أكثر راحة لي ولعائلتي”.

وانضم كريستيان راموس إلى قائمة منتخب بيروفي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهتي هولندا وألمانيا الوديتين، المُقرر إقامتهما يومي السادس والتاسع من الشهر الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد نجح في التعاقد مع البيروفي الدولي كريستيان راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي، لمدة 4 سنوات.