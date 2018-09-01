كلمات محفزة من كبار العلماء للطلاب والطالبات: أنتم المستقبل

المواطن - الرياض

قدمت هيئة كبار العلماء نصيحة إلى الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وأكدت هيئة كبار العلماء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “”أنتم- بإذن الله- المستقبل، وننتظر منكم الكثير.. ليكن الإحساس بالمسؤولية خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.

وتابعت كبار العلماء: “إلى الإخوة المعلمين والمعلمات: أنتم بناة الأجيال، وننتظر منكم الكثير. ليكن الإحساس بالأمانة خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.