كلمات محفزة من كبار العلماء للطلاب والطالبات: أنتم المستقبل

كلمات محفزة من كبار العلماء للطلاب والطالبات: أنتم المستقبل

2018/09/01
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت هيئة كبار العلماء نصيحة إلى الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وأكدت هيئة كبار العلماء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “”أنتم- بإذن الله- المستقبل، وننتظر منكم الكثير.. ليكن الإحساس بالمسؤولية خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.

وتابعت كبار العلماء: “إلى الإخوة المعلمين والمعلمات: أنتم بناة الأجيال، وننتظر منكم الكثير. ليكن الإحساس بالأمانة خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.


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