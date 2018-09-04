كلية التقنية بجدة تعلن وظائف عسكرية بالقوات البحرية الملكية

كلية التقنية بجدة تعلن وظائف عسكرية بالقوات البحرية الملكية

2018/09/04
الساعة 8:41 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة وبالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية عن عقد لقاء توظيفي يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً، لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصص إنتاج وسيارات وقوى كهربائية، والتقديم متاح لجميع خريجي الكليات التقنية بالمملكة.

التخصصات المطلوبة:
– تخصص إنتاج.
– تخصص سيارات.
– تخصص قوى كهربائية.

موعد التقديم:
– يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً.

مكان التقديم:
– الكلية التقنية بمحافظة جدة – مركز النشاط مبنى K.

لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).


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