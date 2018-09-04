كلية التقنية بجدة تعلن وظائف عسكرية بالقوات البحرية الملكية

المواطن - جدة

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة وبالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية عن عقد لقاء توظيفي يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً، لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصص إنتاج وسيارات وقوى كهربائية، والتقديم متاح لجميع خريجي الكليات التقنية بالمملكة.

التخصصات المطلوبة:

– تخصص إنتاج.

– تخصص سيارات.

– تخصص قوى كهربائية.

موعد التقديم:

– يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً.

مكان التقديم:

– الكلية التقنية بمحافظة جدة – مركز النشاط مبنى K.

لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).