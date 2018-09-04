كلية التقنية بجدة تعلن وظائف عسكرية بالقوات البحرية الملكية

المواطن - جدة
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة وبالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية عن عقد لقاء توظيفي يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً، لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصص إنتاج وسيارات وقوى كهربائية، والتقديم متاح لجميع خريجي الكليات التقنية بالمملكة.
التخصصات المطلوبة:
– تخصص إنتاج.
– تخصص سيارات.
– تخصص قوى كهربائية.
موعد التقديم:
– يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمركز النشاط مبنى K من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 12:30 ظهراً.
مكان التقديم:
– الكلية التقنية بمحافظة جدة – مركز النشاط مبنى K.
لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).
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