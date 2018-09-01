كمارا والغنام تحت أعين بيتزي في معسكر المنتخب

المواطن - طارق سعد

ينتظم المنتخب السعودي بعد غد الاثنين في معسكر يُقام في الرياض استعداداً لكأس أُمم آسيا التي تُقام في الإمارات يناير 2019.

ويخوض الأخضر مواجهة ودية ضد بوليفيا في العاشر من سبتمبر آخر أيام المعسكر، ومن المتوقع إعلان أسماء المنضمين للمعسكر فور نهاية آخر لقاءات الجولة الأولى بين الأهلي والتعاون .

وعلمت “المواطن” من مصادر خاصة أن بيتزي قرّر استدعاء كل من ظهيري النصر سلطان الغنام وحمد آل منصور ومهاجم القادسية هارون كمارا لأول مرة في صفوف المنتخب الأول، كما أن الظاهرة حسين عبدالغني قائد أُحد مرشح للاستدعاء نظير العطاء الكبير الذي قدمه في أولى جولات الدوري ضد النصر.

ويغيب أسامة هوساوي عن تشكيلة الأخضر لأول مرة منذ 11 عاماً بسبب اعتزاله الدولي.