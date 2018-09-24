كمين الشرعية يقتل عددًا من ميليشيا الحوثي في الملاجم

المواطن - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيا كانت تحاول سحب جثث قتلى من عناصرها سقطوا خلال معركة سابقة مع الجيش في جبل الحمراء جنوبي منطقة إعشار بمديرية الملاجم.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني باغتت عناصر الميليشيا بهجوم مفاجئ، تكبدت على إثره الأخيرة عددًا من القتلى والجرحى في صفوفها، فيما لاذ بقية عناصرها بالفرار.