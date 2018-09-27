كم تطلبين مهر اذا جاك عريس .. هياط وأحلام تصل الترند في السعودية

المواطن - سعد البحيري

الزواج رباط مقدس، شرعه الله لأجل تكوين الأسرة في جو من المودة والرحمة ورغم ارتفاع نسبة العنوسة وإحجام الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور إلا أن العديد من الفتيات ينظرن على المهر بمنظور مختلف، حيث يَرينه معبرًا عن جمالها أو قيمتها لدى زوجها وأهلها.

ويتناسى العديد من الفتيات حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه ” أقلهن مهورًا أكثرهن بركة” وبدأن في التغريد بشكل لافت عبر وسم “كم تطلبين مهر اذا جاك عريس” الذي تصدر الترند السعودي.

المغالاة في المهور كانت السمة البارزة في التغريدات وغاب عن الكثير مواصفات الزوج وأخلاقه وانشغلن بالمهر والعرس فقط.

في البداية قالت داليا: مليون دولار وقليلة بحقي.

أما رؤى التي لا تزال تدرس إدارة أعمال فقالت: مقدم ٢٥٠ الف ريال و مؤخر٢٥٠ مثل مهر أختي.

واستغربت ” مشاعل” المغالاة في المهور وقالت: ” قبيلتنا المهر عندهم ٢٠ او ٢٥ ألف ريال.. استغرب ممن يقولون ٧٠ الف ١٠٠ الف من وين انتم؟”

واتفقت معها شيماء ” بالقول:” احنا ناس ما نشرط لانه عيب عندنا نشترط تامهر الي يجيبه العريس راضين به لانه زواج مو بيعة وشروه”.

أما طيف العمري فقالت : “عندنا المهر ٤٠ الف ريال بس”

وشارك فيصل الشهري بمقطع فيديو للشيخ عائض القرني يحذر فيه من المغالاة في المهور مؤكدًا أنه أحد أسباب العنوسة في المجتمع، داعيًا إلى التسهيل على الشباب والفتيات.