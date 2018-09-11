كوستاس يكشف استعدادات الفيحاء لمواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس، استعداداته لمواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، تدريبه الرئيسي، في تمام 4:45 مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسيكون بعيدًا عن الجماهير ووسائل الإعلام، لمزيد من التركيز قبل مباراة الشباب.

وقرر غوستافو كوستاس عقدًا مؤتمرًا صحافيًا في قاعة المؤتمرات بالنادي، في الخامسة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء، للحديث عن آخر استعدادات الفيحاء لمواجهة الشباب، وذلك بحضور قائد الفريق الأول لكرة القدم، سامي الخيبري.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الهلال بصعوبة بهدف دون رد، فيما فاز الشباب على الاتحاد بالنتيجة ذاتها.