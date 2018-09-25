كوفال .. مُنقذ الفتح في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا للحراس الأجانب، ويُعد الأوكراني ماكسيم كوفال واحدًا من المميزين في المسابقة المحلية حتى الآن.

ويُقدم الأوكراني ماكسيم كوفال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق ثاني أعلى نسبة إنقاذ هذا الموسم.

وتمكن الأوكراني ماكسيم كوفال من إنقاذ 12 من أصل 13 تسديدة على المرمى تعرض لها خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصاءات الشهيرة “أوبتا”.

واستطاع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول جولتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للتعادل سلبيًا مع القادسية والوحدة.

وعلى الرغم من اهتزاز شباك الأوكراني ماكسيم كوفال بهدف من الشباب في الجولة الثالثة، إلا أن تألقه الشديد قاد الفتح للتعادل إيجابيًا، قبل أن يخسر أمام الهلال متصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل.