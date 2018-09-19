كولومبي يُعزز طائرة النصر

المواطن - محمد سمعة

أعلنت إدارة نادي النصر تعاقدها مع اللاعب الكولومبي سيريانيس هيرنانديز لتمثيل الفريق الأول لكرة الطائرة بالعالمي.

وخلال تواجد اللاعب سيريانيس هيرنانديز في مقر نادي النصر بالرياض لتوقيع العقد، حضر كل من محمد المسبل أمين عام النادي وناصر القحطاني مدير كرة الطائرة بالنادي.

يذكر أن إدارة العالمي كانت تعاقدت في أول سبتمبر الجاري مع المدرب البرازيلي أجوستو ساباتيني لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي.