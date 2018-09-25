كيف تحصل على غذاء صحي لحماية جسمك؟

المواطن - الرياض

قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بعض النصائح المهمة للحصول على غذاء صحي.

وأوضح المركز أن الغذاء الصحي يقلل الإصابة بأمراض القلب، كما يقلل نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى تقليل نسبة زيادة الوزن، وتقليل نسبة الإصابة بتسوس الأسنان.

ولفت المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن الحصول على غذاء صحي يتم عن طريق تناول الفواكه يوميًّا وتناول الألبان ومشتقاته مع ضرورة الحد من استهلاك السكريات وتناول من 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًّا.

وشدد المركز على ضرورة تناول البقوليات والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات والمعادن، مع تقليل استهلاك الملح إلى الجرعة الموصى بها 5 جرامات.