كينو .. قناص جديد يقترب من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كينو المتألق مع بيراميدز في منافسات الدوري المصري، بات قريبًا من الانضمام إلى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالانسحاب من الاستثمار في مصر.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر، بسبب الهجوم الذي تعرض له من جماهير النادي الأهلي، على أن يجلب عروضًا من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ودوريات أخرى للاعبي بيراميدز وعلى رأسهم كينو الهداف.

وقبل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، تلقى كينو عرضًا مغريًا من أحد أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للانضمام إلى صفوفه هذا الموسم، ولكن إدارة بيراميدز تمسكت ببقاء اللاعب البرازيلي.

ومن المتوقع أن يكون كينو لاعبًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المسابقة المحلية باتت وجهة مفضلة للاعبين الأجانب.

ويُعد البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير باسم كينو واحدًا من أبرز المهاجمين، وانضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بالميراس مقابل 10 ملايين دولار، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ منافسات الدوري المصري.

وفور انضمام كينو صاحب الـ29 عامًا إلى نادي بيراميدز، أظهر اللاعب البرازيلي قدرات تهديفية وفنية مميزة، حيث بدأ رحلة التألق منذ مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، عندما سجل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة.

وواصل كينو تألقه مع بيراميدز أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه، وقاد فريقه للفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل هدفًا مميزًا، وأنقذ فريقه من الخسارة أمام سموحة، بعدما صنع هدف التعادل.

وسجل كينو هدفًا عالميًا في شباك الجونة، ليخطف بيراميدز التعادل في الوقت القاتل، قبل أن يتكفل بتسجيل هدف الفوز على المقاولون العرب، ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية.