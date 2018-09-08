لأهالي مكة.. ابتعدوا عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح

المواطن - مكة المكرمة

حذر الدفاع المدني في مكة المكرمة من طقس غير مستقر يضرب المنطقة.

ودعا المدني، بحسب ما ذكر حساب إمارة مكة الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل)، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الحدود الشمالية.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء منها.