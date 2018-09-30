لأول مرة.. المالیة تعلن الیوم البیان التمهیدي للمیزانیة العامة للدولة

المواطن - الرياض

تعلن وزارة المالیة، الیوم الأحد، البیان التمهیدي للمیزانیة العامة للدولة لعام 1440 /1441هـ (2019م)، والذي يصدر لأول مرة، وذلك خلال مؤتمر صحافي بحضور وزير المالیة محمد الجدعان.

يذكر أنه تم تقدير إيرادات میزانیة العام الحالي بـ783 ملیار ریال، والنفقات العامة بـ 978 ملیار ریال، أي بعجز متوقع بحدود 195 ملیار ریال.

وسجلت المیزانیة بنهاية النصف الأول عجزا قدره 41.69 ملیار ریال، حیث بلغت الإيرادات 439.85 ملیار ریال والمصروفات 481.54 ملیار ريال.