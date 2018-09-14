لأول مرة بالمملكة.. طيران أديل يعلن للسعوديات عن فتح وظيفة مضيفة جوية

المواطن - الرياض

أعلن “طيران أديل”، أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي في المملكة، عن فتح باب القبول لتوظيف الفتيات السعوديات في مهنة (مضيفة) لأول مرة على مستوى المملكة، وذلك من خلال انخراط المتقدمات في برنامج إعدادي مكثف في مجال الخدمة الجوية على متن الطائرات.

وأكد المركز الإعلامي بالشركة اليوم أن برنامج تدريب الفتيات السعوديات لشغل وظيفة (مضيفة مقصورة) يهدف إلى فتح مجالات جديدة أمام المرأة السعودية، كما يندرج ضمن مساهمة الشركة في رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في العمل ورفع نسبة مشاركتها في مختلف المجالات إلى ما بين (22% إلى 30%).

وبين المركز الإعلامي بالشركة أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 8 أسابيع ومقره مدينة جدة، ومن بين الشروط للقبول أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يقل طولها عن 160 سنتيمترًا، على أن يتناسب الوزن مع الطول، كذلك ألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الدبلوم، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية وهو من الشروط المطلوبة من قبل منظمات الأمن والسلامة الجوية الدولية.

كما أنه سيتم قبول 20 متدربة ضمن المرحلة الأولى، في حين سيتم الإعلان لاحقًا عن بدء قبول دفعات جديدة، كما دعت جميع الراغبات السعوديات في التقديم لهذه الوظيفة لتعبئة البيانات وتقديم المستندات اللازمة للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).

وفي الختام، أكد المركز الإعلامي على أن الشركة تولي توظيف الكوادر السعودية من الجنسين اهتمامًا بالغًا، حيث تحصلت بموجب ذلك على المستوى البلاتيني في برنامج نطاقات لتوطين الوظائف، وهو إحدى مبادرات وزارة العمل، بالإضافة إلى أنه اعتمادًا على ما حققته الشابات السعوديات من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف الميادين فإن نسبتهن وصلت حاليًّا بالشركة إلى 30% في كافة الأقسام الإدارية والمالية والتسويقية والسلامة وغيرها.