لأول مرة في المملكة.. افتح يا سمسم يعود بنسخة جديدة في إثراء

المواطن - الظهران

يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ولأوّل مرة في السعودية، برنامج “افتح يا سمسم” بالتعاون مع شركة “بداية” للأطفال، وذلك بمناسبة عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس، في الفترة من من 6 – 8 سبتمبر 2018م الموافق 26 – 28 ذو الحجة 1439هـ، و 13 – 15 سبتمبر 2018م الموافق 3 – 5 محرم 1440هـ، في متحف الطفل بالمركز.

ويقدم البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية، التي صمّمت بهدف تعزيز مناهج التعليم المدرسي، وأساليب الحياة الصحيّة والرفاهيّة والاجتماعيّة للطفل، إذ سيشارك الأطفال في أنشطة مختلفة، تشمل صُنع الدمى، وكتابة القصص الإبداعية، والاستمتاع بالقصص التي تروى لهم على مسرح دمى “افتح يا سمسم” بحضور أبرز الشخصيات، وهم: إلمو ونعمان، وشمس، وقرقور، وكعكي.

أجيال مختلفة

وعاصر برنامج “افتح يا سمسم”، الذي يتم إنتاجه بأحدث الطرق، عدة أجيال مختلفة منذ انطلاقه عام 1990م وحتى اليوم: بهدف الحفاظ على التقاليد والتراث في المجتمع العربي؛ لتدفع العقول الشابة للمشاركة في تعلّم اللغة العربية بطريقة ممتعة وترفيهية، وذلك باستخدام العديد من الوسائل، مثل: التلفزيون، والعروض الرقمية، والعروض الحيّة، والذي يتم من خلال الوصول إلى المدارس والمراكز الثقافية التعليمية.

كما سيوفّر البرنامج مجموعة من المقتنيات التذكارية المقدمة للأطفال وأولياء أمورهم خلال فترة حضورهم للبرنامج، وهي دعوة لمشاركة متعة الألعاب اللغوية، ورواية القصص مع “افتح يا سمسم”، حيث تعد فرصة للتعرّف على السلوكيات الإيجابية؛ لبناء حصيلة الأطفال اللغوية وقدراتهم الأدبية في المنزل والمدرسة، من خلال اللعب الجسدي، وتناول الطعام الجيد للتمارين الرياضية، ومياه الشرب، واللّعب في الهواء الطلق، وأهميّة الراحة والنظافة في الحياة اليومية.

متحف الطفل

يسعى “متحف الطفل” إلى أن يكون مرسى لمجتمعٍ نابض بالحياة من أجل التعلم من خلال الترفيه، كما يتوفر فيه مختبرات للاكتشاف، ومساحات مفتوحة في الهواء الطلق، وعروض تفاعلية يشارك فيها الأطفال أُسس البناء لحياة كاملة من الفضول الفكري، من خلال الأنشطة المتخصّصة في تنمية الأطفال التي ستقدم لهم المتعة، وتربطهم بطرق مختلفة بالبيئة والفنون والدراما والتقنية والابتكار والثقافة، وسيتجاوز التعلّم في المتحف النطاق المحلي والإقليمي ليأخذ تجربته في النطاق العالمي ككُل.

عن “إثراء”

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) هو مبادرة أرامكو السعودية، التي تهدف إلى إلهام المعرفة، والإبداع، والتواصل الحضاري والثقافي حول العالم، حيث يسعى المركز إلى إلهام الأفراد من مختلف الفئات العمرية، في مجالات الفنون والعلوم والأدب والابتكار، إذ إن أقسام المركز تم تصميمها؛ لتحفيز حب الاستطلاع وتوفير الفرص ورعاية المواهب بما يتوافق مع رؤية المملكة الواعدة 2030.

عن مؤسسة “بداية”

تعد مؤسسة “بداية” واحدة من أبرز الشركات غير الربحية في الشرق الأوسط، وهي مختصة بإنتاج برامج مبتكرة، وشمولية، وهادفة للأطفال، والتي تُعنى بصناعة محتوى عربي أصيل يحمل قيمة تعليمية وترفيهية للأطفال باللّغة العربية الفصحى، والذي يستهدف الأطفال والشباب في الخليج والعالم العربي، حيث تهدف “بداية” إلى تقديم مساهمةٍ إيجابيةٍ في دول الخليج عبر مساعدة الأطفال على تنمية مجالات المعرفة، والسلوكيات الصحيحة؛ ليصبحوا أفراداً مؤثّرين، ومبدعين، ومنتجين.

وتقوم “بداية” بتصميم وتقديم رسائل تعليمية بسيطة تشكّل أدوات ضرورية لنمو الأطفال بشكل متكامل، وذلك بما يجعلهم أفراداً ومواطنين منتجين لديهم خبرة عالية، حيث يعد تطوير البرنامج التلفزيوني التعليمي “افتح يا سمسم” أحد أهم مشاريع المؤسّسة، وهو مستوحى من برنامج “Sesame Street” الشهير، الذي أنتجته منظمة”Sesame Workshop” ، حيث يتم تطوير وإنتاج محتوى “افتح يا سمسم” محلياً بواسطة مجموعة من النخب المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.