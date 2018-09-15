لأول مرة في المملكة.. وظيفة أخصائي سعادة الموظفين بوزارة الاتصالات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات تعیین موظف جديد تحت اسم “أخصائي سعادة الموظفین”، لتكون بذلك أول جھة حكومیة تبادر بتطبیق مفھوم السعادة المؤسسیة.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف من ھذه الخطوة تحقیق راحة الموظفین وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية، وخلق بیئة عمل محفزة وذات إنتاجیة عالیة.

ومن مهام أخصائي سعادة الموظفین المساھمة مع فريق إدارة التواصل الداخلي في توفیر الخدمات الأساسیة التي من شأنھا تسھیل حیاة الموظف، وتبدأ من قیاس مستوى سعادة وتفاعل الموظفین بشكل دوري عن طريق استبیانات تحلیل بیئة العمل واستطلاعات الرأي والاستماع للموظفین وتلبیة رغباتھم.

وتشمل مھام أخصائي سعادة الموظفین أيضا العمل مع فريق التواصل الداخلي في رسم خطة للسنة كاملة للفعالیات والمبادرات الخاصة بتحقیق السعادة للموظفین ووضع مؤشرات قیاس لبیئة العمل لتقییم المبادرات وقیاس نتائجھا.

كما ستركز مھامه على المساھمة مع فريق التواصل في تنظیم الفعالیات التي تعزز من قیم روح الفريق الواحد والاستمتاع بالعمل وابتكار أفكار وأنشطة ممیّزه تساھم في رفع التواصل الإيجابي ونشر الابتسامة الصادقة بین الموظفین.