لاعبو الأخضر يصلون معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى معسكر الرياض؛ استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ومن المُقرر أن يخضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى فحوصات طبية، اليوم الاثنين، للاطمئنان على جاهزيتهم، وستُقام التدريبات الجماعية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في السابعة مساءً.

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البوليفي، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس آسيا 2019.

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قد حرص على التنوع بين الخبرة والشباب عند اختيار قائمة المنتخب السعودي في معسكر الرياض، من أجل إعداد اللاعبين بشكل جيد والمنافسة على لقب كأس آسيا 2019.

يُذكر أن مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019، تضم كلاً من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.