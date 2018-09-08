لاعبو الاتحاد الأصغر سنًّا في الدوري.. تعرف على القائمة

المواطن - مروة نبيل

يعمل مدربو الأندية على توافر عاملي الخبرة والشباب في اللاعبين، لكي يستطيع الفريق المنافسة على البطولات التي يُشارك فيها بفضل هذا المزيج.

ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، 27.5 عام، وهو يُعد معدلًا فوق المتوسط.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قائمة أصغر اللاعبين سنًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يبلغ معدل أعمار لاعبيه 59.9 عامًا، بالتساوي مع الاتفاق، ثم ناديي الشباب والفتح، ويصل متوسط أعمار لاعبيهم لـ26.1 عامًا.

ويأتي القادسية في المركز الخامس بالقائمة، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26.6 عامًا، ثم أُحد بـ26.8 عامًا، يليه فريقا الهلال والتعاون، ويصل معدل أعمار لاعبيهم لـ27.6 عامًا، فيما يبلغ متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي 27.7 عامًا.

وفي المركز العاشر بالقائمة، جاء نادي الوحدة بـ27.8 عامًا، يليه الرائد بـ27.9 عامًا، ثم فريق الفيصلي بـ28 عامًا، ويبلغ معدل أعمار لاعبي ناديي النصر والباطن 28.2 عامًا، ويصل متوسط أعمار لاعبي الفيحاء لـ28.4 عامًا.

ويُعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم هما الأكبر سنًّا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يصل معدل أعمارهم 30.2 عامًا.