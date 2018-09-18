لا تنسون الدعاء لجنود الوطن.. بطولات وتضحيات سُطرت بمداد الذهب

المواطن - الرياض

يجسد الجنود المرابطون على الحدود وفي أرجاء الوطن أروع معاني التضحية والفداء، للذود عن حياض الدين وتراب الوطن الطاهر، ضد من سولت له نفسه أن يمس ترابه بسوء.

أبناء القوات المسلحة المرابطون في القلب من الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة، ولم ولن تُنسى تضحيات هؤلاء الأبطال، كيف وقد سُطرت بمداد من نور وذهب خالص في سجلات البطولة والشرف على جبين الوطن الغالي.

وفي هذا السياق دشن مغردون وسماً بعنوان “لا تنسون الدعاء لجنود الوطن”، حيث علق عبدالله المطيري على الوسم بقوله: “اللهم إنّا نستودعك جنودنا يامن لا تضيع ودائعه، اللهم احفظهم براً وبحراً وجواً، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وانصرهم نصراً من عندك”.

ودعت د. حصه سلمان آل سعود للجنود البواسل بقولها: “اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم إحفظهم بحفظك وإحرسهم بعينك التي لا تنام”.

وقالت عائشة الشهري: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي والدي شفاء لايغادر سقما ويرجعه الى بيته بصحه وعافيه ويمد بعمره بصحه وعافيه ياحي ياقيوم وان تفرجها عليه وعلينا بكل خير”.

وغرد سلـطـان قائلاً: “ربي يامن أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باﻹجابة، اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم ، اللهم زلزل اﻷرض تحت أقدام الحوثيين ومن كان لهم معينا وابسط اﻷرض تحت اقدام جنودنا وذللها لهم”.

ونشر راكـان سعود مقطعاً يُظهر أبطال الوطن في ميدان الشرف، وعلق عليه بقوله “محاصر ..

ويضحك ومبسوط .. هذا هي بختصار مقوله ( ما نهاب الموت من دون الوطن) الله ينصركم يارب ..

#لا_تنسون_الدعاء_لجنود_الوطن محاصر ..

ويضحك ومبسوط ..

هذا هي بختصار مقوله :

( ما نهاب الموت من دون الوطن ) 🇸🇦

الله ينصركم يارب .. pic.twitter.com/x85pFxF70a — راكـان بن سعود (@philpott52) September 18, 2018

وأضاف سلطان داعياً لأبناء الوطن جنود القوات المسلحة “ربي يامن أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باﻹجابة اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم اللهم زلزل اﻷرض تحت أقدام الحوثيين ومن كان لهم معينا وابسط اﻷرض تحت اقدام جنودنا وذللها لهم”.

ونشر أبوفايز مقطع فيديو وعلق عليه بقوله:

أبوي ياعز المراجال والأمل

شلت المراجل ويفداك دمي

أخوي من كثر ماهوفي عيني كبير

أحس م أنخلق من بعدة ع الأرض رجال

#لا_تنسون_الدعاء_لجنود_الوطن

ربي يامن أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باﻹجابة

اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم

اللهم زلزل اﻷرض تحت أقدام الحوثيين ومن كان لهم معينا وابسط اﻷرض تحت اقدام جنودنا وذللها لهم .. pic.twitter.com/cchB7AYVeO — سلـطـان ع . (@SaltanBin) September 18, 2018