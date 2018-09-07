لا دوري بدون دوليين .. بركان من الغضب قبل المونديال الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أثار قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، الغضب الكبير بين فئات عديدة من الجماهير السعودية، وذلك بعد تعديل بعض مواعيد مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد قرار اتحاد الكرة السعودي بتعديل بعض مواعيد المباريات، فهذا يعني أن الدوري السعودي ستُقام بعض من مبارياته خلال فترة إقامة بطولة كأس أمم آسيا 2019 في العام المقبل.

وأعربت الجماهير عن سخطها من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قال عبدالمجيد الحميدي عبر حسابه في “تويتر”: لابد أن يُعاد النظر في عدم مشاركة الدوليين؛ حيث إن الهلال أكثر من يمول المنتخب باللاعبين الدوليين وبهذه الطريقة سيتضرر الهلال كثيرًا، أرجو مراعاة ذلك لتتحقق العدالة مع الجميع.

وقال كونان الهلالي: كيف تبي إثارة بدون دوليين، كيف تبي دوري قوي بدون الدوليين، كيف تبي صخب إعلامي بدون الدوليين، كيف تبي حضور جماهيري بدون الدوليين.

وتحدث محمد الشريف قائلًا: لا يمكن لعب الدوري وسط منافسة قارية وغياب لاعبي المنتخبات عن أنديتهم، هذا لا يحدث في القرن الـ21.

وستنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية في الخامس من يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس الأمم الآسيوية ضد منتخب كوريا الشمالية، في الثامن من يناير المقبل.

حقق المنتخب السعودي لقب كأس الأمم الآسيوية من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.