لبن العصفور بين أيديهم .. والجماهير ترد الجميل

المواطن - محمد سمعه

في قانون المتعة الكروية، دائمًا تجد الجمهور هو القاعدة الأولى وهو الجوهرة التي تُزين مدرجات الملاعب، كالألوان المبهجة والتي تعطى رونقًا وجمالًا خاص للوحة الفنية.

وخلال الفترة الماضية اجتهدت الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في توفير كافة سبل الراحة للجماهير، وذلك من أجل تشجيعها على الحضور للمباريات.

ومع السماح للعائلات والسيدات بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017- 2018، ومع وجود استجابة من قبل الجماهير والتي حضرت بأعداد مقبولة، فكرت هيئة الرياضة في التطوير وإصدار قرارات لإسعاد الجماهير فعلى سبيل المثال في كل جولة من جولات دوري الأمير محمد بن سلمان تُسحب جائزة قيمة يفوز بها أحد الجماهير الحاضرة في اللقاء مثل سيارة أو هاتف آيفون.

كما قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في وقت سابق تخصيص مساحة أكبر من مدرجات العائلات، وذلك لتستقبل عددًا كبيرًا للعائلات يصل إلى 3000 فرد بعد نفاد التذاكر المخصصة للعائلات في مباراة الأهلي وأحد في الجولة الثانية.

وشهدت الملاعب السعودية في الفترة الماضية تطورًا كبيرًا من حيث البنية التحتية مع توفير كذلك مدرجات للمدخنين وأماكن لبيع المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، فهذا كله في سبيل جذب المزيد والمزيد من الجماهير من كافة طوائف المجتمع.

كما أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل مواعيد بعض مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان العامل الإيجابي وراء ضمان زيادة الحضور الجماهيري طوال أيام الجولة بدلًا من حضور الجماهير بنسبة كبيرة في يوم لوجود مباريات جماهيرية وانخفاض أعداد الحضور في اليوم التالي لعدم وجود مباريات جماهيرية.

ومع تطور الملاعب السعودية، سيجذب هذا مزيدًا من الأجانب والمقيمين في المملكة، على غرار حضور وفد من القنصلية الأميركية في مدينة جدة لمباراة الأهلي والباطن في الموسم الماضي بالدوري السعودي.

وبعد كل هذه التطورات وكما يقول المثل فقد وفرت هيئة الرياضة لبن العصفور للجماهير لجذبهم لحضور المباريات، وردت الجماهير الجميل بالحضور المكثف بعد مرور جولتين فقط على انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.